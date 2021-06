Bei Fußball-Europameisterschaften gibt es Maskottchen erst seit 1980. Bei den ersten Turnieren setzte die UEFA immer wieder auf große Glücksbringer aus der Tierwelt. Ein Hahn in Frankreich, Hasen in Deutschland und Schweden oder Bären in England sowie in Belgien und den Niederlanden. Nach "Benelucky" im Jahr 2000 waren kuriose Gestalten wie "Kinas" in Portugal oder auch "Super Victor" in Frankreich im Einsatz. Und jetzt ist "Skillzy" in den elf Austragungsländern zu Gast.

Anzeige

Der Name des Maskottchens der EM 2021 ist schnell erklärt. In "Skillzy" versteckt sich das Wort "skills", was im Englischen "Fähigkeiten" heißt. Der neue EM-Glücksbringer beherrscht die größten Fußballtricks und zeigte bereits bei seiner Präsentation vor der Partie der Niederlande gegen Deutschland im März 2019 sein Können mit dem Ball. Doch "Skillzy" musste über zwei Jahre auf seinen ersten großen Auftritt bei der Europameisterschaft warten.