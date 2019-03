Skispringen: Die weitesten Flüge aller Zeiten

Am 14. Februar 2015 triumphierte Peter Prevc beim Weltcup in Vikersund. In seinem zweiten Sprung knackte er als erster Sportler die 250-Meter-Marke. Mit dieser Leistung verbesserte er den vier Jahre zuvor von Johan Remen Evensen an selber Stelle aufgestellten Weltrekord um 3,5 Meter. "Es ist im Augenblick schwer, meine Gefühle zu beschreiben", sagte Prevc nach seinem Triumph. "Es ist immer großartig weit zu springen, dieser Weltrekord ist mein bislang größter Erfolg."