Skispringer Geiger auf Podest bei der Vierschanzentournee - Pole Kubacki holt Gesamtsieg

Den ganz großen Erfolg hat der deutsche Skispringer Karl Geiger verpasst - aber freuen konnte sich der Oberstdorfer dennoch. Er sprang in der Gesamtwertung als Dritter aufs Podest. Der Sieg in der Gesamtwertung ging an den Polen Dawid Kubacki, der sich auch den Tagessieg in Bischofshofen vor Geiger holte. Zweiter in der Gesamtwertung wurde der Norweger Marius Lindvik, der sich nach Siegen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck am Montag den dritten Platz in Bischofshofen holte.