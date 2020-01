Mit Tagessieg: Skispringer Karl Geiger übernimmt in Italien die Weltcup-Gesamtführung

Die deutsche Skisprung-Hoffnung Karl Geiger hat im italienischen Val di Fiemme seinen dritten Einzelsieg eingefahren und auch die Führung der Gesamtwertung im Skisprung-Weltcup übernommen . Der Dritte der Vierschanzentournee sprang am Samstag im Fleimstal auf 104,5 und 103,5 Meter und gewann damit vor Stefan Kraft (Österreich) und dem Polen Dawid Kubacki . Geiger streift beim nächsten Springen somit das Gelbe Trikot über.

Bei der Vierschanzentournee hatte Geiger als bester Deutscher Platz drei in der Gesamtwertung belegt. Bei den ersten beiden Springen in Oberstorf und Garmisch Partenkirchen hatte Geiger jeweils den zweiten Platz belegt und galt als aussichtsreicher Kandidat auf den Tournee-Sieg. Mit dem dritten Rang zeigte er sich aber auch zufrieden und sprang nun in der Weltcup-Gesamtwertung nach ganz vorne.