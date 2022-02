Überraschung im Skispringen: Karl Geiger gewinnt Bronze auf der Großschanze – Lindvik holt Gold

Karl Geiger hat die erhoffte olympische Medaille gewonnen und mit Bronze den deutschen Skispringern das erste Edelmetall bei den Winterspielen in China beschert. Der 29-Jährige musste sich am Samstag nur dem Norweger Marius Lindvik und dem Japaner Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Geiger sprang auf der Großschanze in Zhangjiakou zweimal 138 Meter weit und sorgte damit für eine Überraschung.

