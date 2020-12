Granerud, Eisenbichler - oder doch ein anderer? Die Favoriten der Vierschanzentournee im Check

Der dreimalige Weltmeister Markus Eisenbichler, Außenseiter Pius Paschke oder doch Skiflug-Weltmeister Karl Geiger nach einer beschwerdefrei verlaufenen Corona-Infektion? Einer aus diesem Trio soll den deutschen Skispringern den ersten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee seit 19 Jahren bescheren. "Unser klarer Anspruch ist der Sieg. Warum soll nicht einmal ein deutscher Skispringer über allen stehen?", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher vor dem Tourneeauftakt an diesem Montag (16.30 Uhr, ZDF und Eurosport) in Oberstdorf. Als Topfavorit geht jedoch der norwegische Weltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud nach fünf Weltcupsiegen in Serie in die 69. Auflage des Skisprung-Grand-Slams. Der Favoritencheck. Anzeige

Halvor Egner Granerud (Norwegen/Siegwahrscheinlichkeit 25 Prozent) Die beste Weltcupplatzierung von Halvor Egner Granerud in der vergangenen Saison war ein 23. Platz. Insofern überrascht es, dass der 24-Jährige diesen Winter mit fünf Siegen in Serie dominiert hat und als Topfavorit in die Vierschanzentournee startet. Das Geheimnis erklärt der norwegische Chefcoach Alexander Stöckl: "Er hatte in den vergangenen Jahren immer mal sporadisch gute Ergebnisse, aber verzettelte sich oft in Details. In diesem Sommer hat er erstmals einen roten Faden verfolgt." Bundestrainer Stefan Horngacher lobt das "super Flugsystem" von Granerud. Seit seinem ersten Weltcupsieg ist er im Flow, nur bei der Skiflug-WM wurde er von Geiger geschlagen.

Markus Eisenbichler (Deutschland/25 Prozent) Angst vor Granerud hat Markus Eisenbichler nicht: "Wenn ich meine normalen Sprünge mache, dann werde ich vor ihm sein." Diese Aussage spricht für großes Selbstbewusstsein, der Ur-Bayer hat 2019 drei Weltmeistertitel gewonnen. Und in diesem Winter ist der 29-Jährige so konstant wie nie unterwegs. Zwei Weltcupsiege und zwei Medaillen bei der Skiflug-WM hat er eingefahren. Der Tournee­gesamt­sieg wäre die Erfüllung eines Kindheitstraums für den Gefühlsspringer, der besonders die Schanze in Oberstdorf liebt.

Kamil Stoch (Polen/20 Prozent) Immer, wenn die Tournee ansteht, kommt Kamil Stoch in Topform. Bei der Weltcupgeneralprobe in Engelberg landete er auf Platz zwei, und der deutsche Chefcoach Horngacher hat den 33-Jährigen auf dem Zettel: "Alle reden von Granerud, aber ich sehe Kamil Stoch auf dem aufsteigenden Ast." Er führte Stoch 2017 und 2018 zu Gesamtsiegen bei der Tournee. Im skisprungverrückten Polen ist Stoch so bekannt wie Fußballstar Robert Lewandowski.

Karl Geiger (Deutschland/20 Prozent) Der Oberstdorfer ist der große Unbekannte in der Gilde der Favoriten. Es ist unklar, wie der 27-Jährige seine beschwerdefrei verlaufene Corona-Infektion überstanden hat. Aus der Quarantäne wurde er am Sonntag entlassen, darf nach einem zweiten negativen Test starten. Für Horngacher ist er der Siegkandidat. Schließlich hat Geiger bei der Skiflug-WM im Dezember den ersten Titel des Winters gewonnen – nachdem er am Wochenende zuvor pausiert hatte. Er war daheim bei seiner schwangeren Frau Franziska. Nach seinem Titel bei der WM kam Tochter Luisa auf die Welt. Ähnlich viele Glückshormone würde nur ein Tourneegesamtsieg auslösen.