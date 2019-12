Neue Reize, verbessertes Material: So macht Horngacher die deutschen Tournee-Hoffnungen um Geiger stark

Jahr für Jahr seit Sven Hannawalds Triumph im Winter 2001/2002 hoffen die deutschen Skisprungfans auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Vor der 68. Auflage in Oberstdorf (29. Dezember), Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) stehen die Chancen auf den ersten deutschen Triumph seit 18 Jahren nach den Vorergebnissen so schlecht wie lange nicht mehr. Trotzdem ist der Optimismus nicht nur beim neuen Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher groß.

Dabei ist die Form der Deutschen bedenklich: Erstmals seit neun Jahren reisen die deutschen Flieger ohne einen Weltcupsieg bei der Tournee an. Klingt erstmal negativ, die Formkurve zeigt jedoch bei einigen Fliegern nach oben. Speziell Karl Geiger springt so stabil in der Weltspitze mit wie noch nie in seiner Karriere. In den ersten sieben Einzelspringen dieses Winters war er nie schlechter als Siebter, schaffte es als Zweiter und Dritter zweimal aufs Podest und liegt im Gesamtweltcup auf Rang drei.