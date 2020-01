Vierschanzentournee geht in die heiße Phase: Diese Dinge sprechen jetzt für Karl Geiger

6,3 Punkte trennen den japanischen Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi und den deutschen Überflieger Karl Geiger bei Halbzeit der 68. Vierschanzentournee voneinander. Das sind umgerechnet nicht einmal vier Meter. Verfolger Geiger träumt vom ersten deutschen Gesamtsieg beim Skisprung-Grand-Slam seit 18 Jahren. Am Donnerstag genoss der 26 Jahre alte Oberstdorfer im Gasthof Isserwirt in Lans den Tourneeruhetag, ehe beim dritten Springen in Innsbruck am Samstag (14 Uhr, ZDF und Eurosport) wieder angegriffen wird. Vor der zweiten Hälfte des großen Duells – nach dem Springen am Bergisel steigt das Tourneefinale am 6. Januar in Bischofshofen – sprechen ein paar Dinge für den Deutschen.

Eines davon ist die aktuelle Formkurve. Zwar hat der Führende Kobayashi in diesem Winter bereits drei Weltcup-Springen gewonnen und trägt das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Spitzenreiters. Doch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen kassierte der Japaner nach einer Serie von fünf Siegen in Tournee-Einzelspringen in Serie erstmals wieder eine Niederlage. Damit verpasste er einen neuen Rekord. "Ryoyu ist bei der Tournee noch nicht so im Flow wie letzten Winter. Er muss Skispringen momentan arbeiten", sagt sein neuer österreichischer Trainer Richard Schallert.

Das sind die Gesichter der deutschen Wintersport-Saison 2019/20 Die Wintersport-Saison 2019/20 ist in vollem Gange. Der SPORTBUZZER präsentiert die Gesichter des deutschen Wintersports in der Galerie. ©

Anzeige

Geiger hat in diesem Winter zwar noch keinen Weltcup gewonnen, landete in neun Einzelspringen jedoch viermal auf dem Podest. Bei der Tournee schrammte er in seiner Heimat Oberstdorf sowie in Garmisch-Partenkirchen als Zweiter jeweils knapp am Triumph vorbei. "Wenn er so weitermacht, gewinnt der Karl irgendwann sicher", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher. Vielleicht ja schon in Innsbruck: Dort gewann er vor zehn Monaten bei der WM Team-Gold und Einzel-Silber.

Kobayashi ist der beste Flieger

Allerdings ist Kobayashi in Sachen Flugstil noch das Maß der Dinge im Skispringen. Wie kein Zweiter kann er sich nach dem Absprung in die perfekte Flugposition katapultieren, dabei maximale Geschwindigkeit mitnehmen. "Wenn Ryoyu den Absprung richtig trifft, fliegt er in einem anderen Stockwerk", sagt selbst Geiger. Er selbst hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. "Karl ist groß, hat lange Hebel, die er optimal ausnutzt. Er ist ein akribischer Arbeiter, der an jedem Detail feilt", sagt Horngacher.

Geiger, der Bodenständige, der die Weihnachtstage mit seiner Freundin Franziska und seinen Eltern daheim in Oberstdorf verbrachte, gegen den Japaner, der das Jetset-Leben genießt und die Feiertage in Paris verlebte. Unterschiedlicher könnten die beiden Favoriten auf den Tourneesieg eigentlich kaum sein. "Er lebt abseits der Schanze in seiner eigenen Welt, denkt nicht 24 Stunden an Skispringen, Roy möchte Skispringen auch nicht als Beruf ansehen, weil ihn das zu sehr belasten würde", sagt Kobayashis Coach Schallert.

Geiger ist der "Ingenieur des Skispringens"

Geiger ist dagegen der perfekte Analytiker, der "Ingenieur des Skispringens", wie der österreichische Flugexperte Toni Innauer sagt. Diese Fähigkeiten lebt Geiger nicht nur auf der Schanze aus: Kurz vor Weihnachten hat er seinen "Bachelor of Engineering" erfolgreich abgeschlossen. Um sich von den Erwartungen von Millionen deutscher Skisprungfans nicht erdrücken zu lassen, setzt er auf Yogaübungen. So verdrängt er auch die Chance auf den Tourneegesamtsieg: "Ich denke nur von Sprung zu Sprung, das hilft mir."

Skispringen: Alle Sieger der Vierschanzentournee 2001/2002: Sven Hannawald jubelt mit Bundestrainer Reinhard Hess (r.) und Co-Trainer Wolfgang Steiert. Sein Erfolg bei der Vier-Schanzen-Tournee löste in Deutschland einen Hype ums Skispringen aus... ©

Helfen soll Geiger auch das starke Team um ihn herum. "Wir waren in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen jeweils die beste Nation", sagt Horngacher stolz. Der dreimalige Weltmeister Markus Eisenbichler auf Rang sechs der Gesamtwertung sowie Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Pius Paschke (12. bis 14.) springen im Vorderfeld der Tournee mit. Zudem weiß Horngacher, wie man Tourneesieger macht: Kamil Stoch stand in seiner Zeit als polnischer Cheftrainer 2017 und 2018 ganz oben. "Das ist damals ähnlich wie jetzt mit Karl gelaufen", sagt Horngacher.