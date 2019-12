Derbe Kraftausdrücke sind bei Markus Eisenbichler in diesen Tagen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Beim 28 Jahre alten Bayern läuft es an den Skisprungschanzen dieser Welt wahlweise "scheiße" oder "beschissen", wie er selbst gerne und oft auch in ungeschliffenem Dialekt ausspricht. Und ausgerechnet jetzt, wenn Ergebnisse, Form und das nötige Selbstvertrauen fehlen, steht die bedeutende und prestigeträchtige 68. Vierschanzentournee auf dem Programm. Zum Auftakt an diesem Sonntag (17.30 Uhr) in Oberstdorf gilt der Vorjahreszweite Eisenbichler nicht mal als Geheimtipp - er ist nach schwierigen Wochen nur ein Außenseiter.

Im vergangenen Winter dominierte Ryoyu Kobayashi den Weltcup und die Vierschanzentournee. Auch diesmal zählt der Japaner zu den Anwärtern auf den Sieg an den Skisprung-Feiertagen rund um den Jahreswechsel. Der alleinige Top-Favorit ist er aber nicht. Dafür verlief die Saison bislang zu ausgeglichen. "Ich denke, das wird eine ziemlich coole Tournee mit verschiedenen Siegern", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher.

Kobayashi feiert zwar anders als im vergangenen Winter nicht mehr einen Sieg nach dem anderen. Er leistet sich aber auch keine wirklichen Aussetzer. Seine schlechtesten Platzierungen im Weltcup waren bislang zwei sechste Plätze in Ruka und Nischni Tagil. In Klingenthal und bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg gewann er. Der ruhige Oberstdorfer Karl Geiger ist der größte Hoffnungsträger des Deutschen Skiverbandes. Anders als der Vorjahreszweite der Tournee, Markus Eisenbichler, und der -Dritte, Stephan Leyhe, springt Geiger in dieser Saison beständig auf sehr hohem Niveau und liegt im Gesamtweltcup auf Rang drei.

Wie sehe ich die Vierschanzentournee in Oberstdorf live im TV?

Eurosport 1 überträgt das Auftaktspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf am Sonntag live im TV. Der Wettkampf auf der Schattenbergschanze beginnt am Sonntag um 16.40 Uhr. Mit von der Partie sind als Experten am Eurosport-Mikrofon wieder die Ex-Profis Sven Hannawald und Martin Schmitt. Kommentator ist Matthias Bielek. Die ARD präsentiert die Skispringen-Vierschanzentournee in Oberstdorf am Sonntag ebenfalls live. Reporter ist Tom Bartels, als Experte steht Dieter Thoma zur Seite. Die Moderation übernimmt Matthias Opdenhövel.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja! Die ARD zeigt das Springen in Oberstdorf am Sonntag ab 16.40 Uhr im kostenlosen Livestream auf seiner Homepage und in der Mediathek.