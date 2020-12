Skiflug-Weltmeister Karl Geiger soll in Oberstdorf starten - Quarantäne beendet

Aus der Corona-Isolation in die Skisprung-Arena: Flug-Weltmeister Karl Geiger ist rechtzeitig vor Beginn der 69. Vierschanzentournee aus der Quarantäne entlassen worden und soll am Montag nach knapp zwei Wochen Pause einen Kaltstart hinlegen. "Wenn der heute durchgeführte PCR-Test negativ ist, dürfte einem Start nichts mehr im Wege stehen", sagte ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes (DSV) am Sonntag. Das Ergebnis wird am Montag erwartet.

