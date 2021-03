Nach schwerem Sturz: Skispringer Daniel-Andre Tande soll wohl aus dem Koma geholt werden

Nach seinem brutalen Sturz beim Skiflug-Wettkampf im slowenischen Planica soll der Norweger Daniel-Andre Tande aller Voraussicht nach am Samstagmorgen aus dem künstlichen Koma geholt werden. Das teilte der Sportchef Clas Brede Braathen am Freitagabend dem norwegischen Rundfunk per SMS mit.

Norwegens Nationalcoach geht bei Tande nicht von langfristigen Schäden aus

Tande war am Donnerstag beim Probedurchgang in Schieflage geraten und mit dem Körper auf den Vorbau der riesigen Anlage in Planica aufgeschlagen. Dabei erlitt er einen Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge. Im Krankenhaus wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Norwegens Nationalcoach Alexander Stöckl sagte der Deutschen Presse-Agentur, man gehe derzeit davon aus, dass er keine langfristigen Schäden davontrage.