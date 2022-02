Skisprung-Quali bei Olympia: Geiger wird Zwölfter - Eisenbichler landet auf Platz sechs

Karl Geiger hat sich ohne große Schwierigkeiten für den zweiten Olympia-Einzelwettkampf der Skispringer qualifiziert, sucht in China aber weiter nach seiner Topform. Der Oberstdorfer sprang in der Qualifikation von der großen Schanze am Freitag 128 Meter weit. An seinem 29. Geburtstag reichte das mit 120 Punkten zu Rang zwölf. "Die Sprungidee habe ich jetzt mal. An der muss ich feilen, ein Gefühl kriegen und speziell wieder Selbstvertrauen kriegen", sagte Geiger. Es seien bisher für ihn "sehr, sehr zähe Spiele". Er habe das ganze Jahr nie solche Probleme gehabt. "Da muss man wieder von vorne und von ziemlich weit unten anfangen", ergänzte der Führende in der Weltcup-Gesamtwertung.

