Nach Skisprung-Silber für Althaus: Wintersport-Legende Hannawald legt gegen Sprungleiter nach

Für Hannawald lag dies auch an einer Entscheidung von Bogatajs Landsmann Tepes, der die Halbzeitführende Althaus bei durchwachsenen Bedingungen springen ließ. "Zehn Sekunden, nachdem Althaus unten war, hat sich der Wind wieder geändert. Er hätte sich die Zeit nehmen können", sagte Hannawald. Der 47-Jährige monierte fehlendes Feingefühl. Zuvor hatte er Tepes in der ARD-Übertragung kritisiert. Silbergewinnerin Althaus und ihr Cheftrainer Maximilian Mechler fühlen sich nach dem umstrittenen Ende des olympischen Einzels von Zhangjiakou nicht groß benachteiligt. "Wir sehen uns nicht als betrogen an. Das ist einfach so im Sport. Da gehören Glück und Pech dazu. Gestern war es nicht gut", sagte Bundestrainer Mechler.