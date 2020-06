Bericht: Sky bleibt wichtigster TV-Partner der Bundesliga - Auch DAZN sichert sich Rechte

Nach Angaben der Bild am Sonntag soll sich Sky die Rechte an den Samstagsspielen und an der der Konferenz gesichert haben. Die Partien am Freitag und Sonntag sollen demnach bei DAZN, das ab 2021 auch die Champions League überträgt, zu sehen sein. Die 2. Liga wird dem Bericht zufolge wohl fast ausschließlich von Sky übertragen. Einzige Ausnahme sei das neu eingeführte Spiel am Samstagabend. Im frei empfangbaren Fernsehen werde die ARD-"Sportschau" der Platzhirsch bleiben.