TV-Sender Sky verzeichnet Rekord bei Bundesliga-Neustart: Doppelt so viele Zuschauer - Sportschau-Quote normal

Bei der Rückkehr der Bundesliga hat Pay-TV-Sender Sky Rekordzahlen verzeichnet. Noch nie zuvor haben so viele Zuschauer die deutsche Eliteklasse verfolgt wie an diesem Wochenende. Insgesamt schauten über sechs Millionen Menschen zu. Dabei schalteten im Pay-TV bei den Einzelspielen am Nachmittag und der Konferenz 3,68 Mio Menschen ein, was einem Marktanteil von 27,4 Prozent entspricht - und damit doppelt so viele Zuschauer wie an normalen Spieltagen.