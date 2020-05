Sky zeigt Bundesliga-Partien im Free-TV - So reagiert das Netz: "Cooler Move" 

Weitere Netzreaktionen zur Bundesliga im Free-TV gibt es hier:

Sky hält in der aktuellen Rechteperiode, die am Ende der Saison 2020/2021 ausläuft, die Live-Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga (Anstoß 15.30 Uhr und 18.30 Uhr) sowie an den Sonntagsspielen, die um 15.30 Uhr und um 18 Uhr angepfiffen werden. Unklar ist indes noch, wer die Freitags- und Montagsspiele der Liga überträgt. Vor der Saison hatte der zahlungspflichtige Streaminganbieter DAZN eine Sub-Lizenz von Eurosport erworben und durfte die Partien am Freitag, am Sonntagvormittag und am Montag übertragen. Weil Eurosport allerdings keine Vorauszahlung für die ausstehenden Spieltage geleistet hat, ist nicht klar, ob DAZN weiterhin übertragen darf. Seifert erklärte am Donnerstag, man sei in Gesprächen dazu. Am 26. Spieltag steht mit Bremen gegen Leverkusen gleich ein Montagsspiel auf dem Programm.