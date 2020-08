UEFA beauftragt Sky: Finalturniere in Champions League und Europa League mit Stadion-Sound

Bei den anstehenden Finalturnieren in die Champions League und Europa League wird es zumindest für die Ohren der Fans vor den TV-Geräten ein wenig Normalität geben. Wie der Pay-TV-Sender Sky bekanntgab, wurde er von der UEFA damit beauftragt, ein Stadion-Sound-Angebot zu erstellen. So können die wegen der Corona-Pandemie als Geisterspiele ausgetragenen Partien mit virtuellen Anfeuerungen und Fan-Gesängen unterlegt werden.

Spielplan, Prämien, Favoriten: So läuft der Re-Start in Champions League und Europa League

Das Finalturnier der Champions League in Lissabon startet am 12. August und wird mit dem Finale am 23. August abgeschlossen. RB Leipzig ist bereits sicher dabei und trifft im Viertelfinale auf Atletico Madrid. Der FC Bayern muss sich noch qualifizieren, hat nach einem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea aber sehr gute Karten. Das zweite Duell mit den Londonern findet am Samstag in München statt. Die Europa-League-Endrunde wird derweil vom 10. bis zum 21. August in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Mit dem VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt kämpfen noch drei deutsche Klubs um die Teilnahme.