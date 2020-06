Sky, DAZN, Sat.1 und Co: Hier läuft die Bundesliga ab 2021 in Pay-TV und Free-TV

Das neue Paket der TV-Rechte für die Bundesliga ist ausverhandelt: Die Bundesligisten erhalten von 2021 weniger Geld und müssen sparen. Die Ausschreibung für vier Spielzeiten ergab nach Angaben der Deutschen Fußball Liga am Montag eine Gesamtsumme von 4,4 Milliarden Euro für vier Spielzeiten nach zuvor 4,64 Milliarden Euro. Aber auch für die Fans gibt es in der übernächsten Spielzeit einige Änderungen.

DAZN konnte sein Angebot von 40 auf 106 Erstliga-Partien live ausbauen. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt die Erstliga-Partien am Freitag und am Sonntag. "Drei - und an gewissen Spieltagen sogar vier - Anstoßzeiten an zwei von drei Bundesliga-Tagen exklusiv im Programm zu haben, ist schon gewaltig", sagte DAZN-Deutschland-Chef Thomas de Buhr im Interview mit dem SPORTBUZZER. "Die Exklusivität an zwei von drei Tagen und drei von fünf Anstoßzeiten machen das Paket mit den Spielen am Freitag und Sonntag für uns sehr relevant."