Nach Corona-Fauxpas: Sky-Experte Didi Hamann zählt Heiko Herrlich an - In Augsburg nur "Trainer auf Zeit"

Sky-Experte Didi Hamann hat Augsburgs Trainer Heiko Herrlich via Kicker hart angegangen. Durch die Missachtung der Corona-Regeln vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg habe der Coach bei den Spielern an Autorität eingebüßt, schrieb Hamann. "Und wenn Respekt und Glaubwürdigkeit auch nur in Ansätzen verloren sind, arbeitest du als Trainer auf Zeit."

Herrlich hatte in der vorigen Woche die Quarantäne im Teamhotel gebrochen und einen Laden aufgesucht, um Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen. Das erzählte der 48-Jährige selbst bei einer Pressekonferenz und entschied sich danach, die Mannschaft im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag nicht auf der Bank zu betreuen.