Sky-Experte Erik Meijer vor RB Leipzigs Duell mit Atletico Madrid: "Timo Werners Ausfall ist zu verschmerzen!"

Lissabon/Leipzig. Er ist Niederländer, Metzgermeister, hat 1993 ein Spiel für die holländische Nationalmannschaft absolviert und mischte in Uerdingen, Leverkusen, beim HSV und Aachen als angstfreier Mittelstürmer die Bundesliga und 2. Liga auf. Nach der Karriere startete der holländische Filou Erik Meijer als Fußball-Experte bei Sky durch, glänzt mit unterhaltsamen und stimmigen Analysen – natürlich auch während des kompletten Finalturnieres der Champions League in Lissabon. Meijer, 51, über seine Aversion gegen Doppelkinn und Bauch, die RB-Chancen gegen Atletico Madrid (Donnerstag, 21 Uhr, Sky), Nagelsmannsche Denksportaufgaben, King Klopp und die Freuden des Triathlons.

Wenn man Ihnen im Studio zuhört, würde man am liebsten in Turnhosen gleiten, aufstollen und auflaufen. Sie sind mitreißend, Herr Meijer. Warum sind Sie kein Trainer? Weil ich leben und Zeit haben will. Ich habe mit viel Power und großer Energy Fußball gespielt, gehe genau so in jede Sendung. Wer bei uns eingeschaltet hat, soll dran bleiben, einen Mehrwert und Spaß haben. Wir wollen dem Publikum ein tolles Paket liefern. Aus Emotion, Unterhaltung und Taktik.

Ihr persönlicher Assistent heißt Manuel Baum. Der Mann war Torhüter und Bundesliga-Trainer. Seltene Kombination. Er war Torwart, ich Stürmer. Da prallen manchmal die Pole aufeinander. Und das tut der „100 Prozent Meijer Analyse“ gut.

Lassen Sie uns über die Champions League und einen nach wie vor diskutierten Wechsel sprechen. Diego Demme ist von Leipzig nach Neapel gewechselt. Gute Idee? Na klar, das musste er machen. Napoli ist Fußball-Kultur, Diego Demme spielt auf dem Rasen, über den Diego Maradona gelaufen ist.

DURCHKLICKEN: Diego Demme bei RB Leipzig 2014 Januar: Demme trainiert für RB (@GEPA Pictures) ©

Napoli ist gegen Barcelona ausgeschieden. Kann Barca an besonderen Tagen immer noch Außergewöhnliches leisten? Die Tage werden jedenfalls seltener. Barca hat die Meisterschaft nach der Corona-Pause in den Sand gesetzt und Messi hat sich darüber sehr klar öffentlch geäußert, von grottenschlechten Spielen gesprochen. Zurecht.

Atletico hat Jürgen Klopps Liverpooler ausgeschaltet. Hat RB trotzdem eine Chance? Natürlich haben sie die. Ich empfehle die Vorräte an Bier und Chips aufzumunitionieren. Ich halte eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen für möglich.

RB muss ohne Timo Werner ran. Das ist schade, aber in diesem Fall zu verschmerzen. Gegen tief stehende Mannschaften tut sich Timo eh etwas schwer. Und Atletico steht ziemlich tief.

DURCHKLICKEN: Timo Werner bei RB Leipzig 2016 Juli: Werner beim Training (@GEPA Pictures) ©

Diego Simeone ... ... war als Spieler ein Heißsporn, ist als Trainer einer. Er lebt Fußball, will mit allen Mitteln gewinnen. Ich finde das gut.

Wie gefällt Ihnen Julian Nagelsmann? Klasse. Ein mutiger, junger und selbstbewusster Mann, der weiß, was er kann, will. Und dem man auch in Interviews gerne zuhört.

Engagiert wie man ihn kennt: RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann an der Seitenlinie. © GEPA pictures

Nagelsmann nimmt das Coachen wörtlich, ändert seine Taktik im Spiel gerne mehrfach. Das ist eine große Herausforderung für mich als Experten. Ich muss möglichst schnell erkennen, was er geändert hat und was er damit bezweckt.

Jürgen Klopp ... ... ist zu Recht Welttrainer. Kloppo und Liverpool – das passt sensationell. Jürgen könnte auch in Liverpool geboren sein. Die Liverpooler Fans leben für ihren Verein. Die kaufen sich lieber ein Brot weniger, als dass sie auf das neueste Auswärtstrikot verzichten. Ein Titel mit Liverpool ist nicht größer als einer mit Bayern oder Manchester. Er fühlt sich aber größer an.

Manchester City hat Real im Achtelfinale ausgeschaltet. Überrascht? Nein. ManCity war nach der Corona-Pause unglaublich stark, und bei Real fehlte Sergio Ramos.

Einen wie Ramos ... ... hat jeder gerne in der eigenen Mannschaft. Ich habe mit Aachen im Uefa-Cup gegen Sevilla mit Ramos gespielt. Er war damals sehr jung und hatte noch nicht so einen Body wie heute. Ich sah glaube ich ganz gut aus.

Real Madrids Weltklasse-Verteidiger Sergio Ramos - ein Spieler der auf Grund seiner Erfahrung und Mentalität jedem Team gut zu Gesicht stehen würde. © 2020 Getty Images

Die Bayern stehen nach dem 4:1 gegen Chelsea wie erwartet im Viertelfinale. Sie sagen es. Die Topfavoriten auf den Titel sind für mich die Bayern und ManCity.

Ihre Fußballer-Karriere kam 1995 in der legendären Grotenburg in die Gänge. Ich hatte Gott sei Dank den Mut zu Bayer Uerdingen in die Bundesliga zu wechseln. Und mit jedem Tor wurde ich bekannter. Ich hatte keine Weltkarriere, aber eine gute, habe meine Liebe Fußball zu einem gut bezahlten Beruf gemacht.

Sie sind weit gereist. Räumen Sie bitte mit der Mär auf, wonach Mannschaften für/gegen den Trainer spielen. Das ist wirklich Nonsens.Ich kenne keine Mannschaft, die für oder gegen den Trainer spielt.

Im Fußball steht die Teamfähigkeit ganz oben. Steile These? Sagen wir es so: Fußball ist ein individueller Teamsport. Jeder Einzelne will glänzen und Erfolg. Und wenn alle elf gut sind und ihre Aufgabe im Team kennen und erfüllen, ist auch die Mannschaft gut.

Wann ist ein Verhältnis Team/Trainer ideal? Ein gutes Gefühl, Miteinander und gegenseitiger Respekt sind hilfreich. Und man muss als Spieler wissen, wo du beim Trainer dran bist. Am meisten helfen Siege.

Ihre beste Zeit war die in Leverkusen. Ja. Wir hatten mit Ze Roberto, Emerson, Ulf Kirsten und ähnlichen Kalibern eine top Truppe, wollten unbedingt besser werden, waren heiß auf jedes Training und Spiel. Und Christoph Daum hat uns die passenden Angebote gemacht, uns wachsen lassen. Ich bin dann ein paar Mal Vizemeister geworden. Das ist halt so, wenn du für Bayer spielst.

Sky-Experte Erik Meijer hatte seine erfolgreichste zeit als Spieler bei Bayer 04 Leverkusen. © Bongarts

Das 41-seitige Wir-spielen-wieder-Fußball-Papier der DFL gilt als Blaupause für andere Ligen. Deutsche Gründlichkeit? Ja. Und mutig war es auch. Kein Mensch wusste, wie das alles funktioniert und ausgeht. Aber es ist gut gegangen und in England, Spanien und Italien hat man sich am deutschen Konzept orientiert. In den Niederlanden wurden die Stadien zu schnell geschlossen, viele ärgern sich heute noch darüber.

Sie haben nach wie vor eine Figur wie gemalt. Trennkost? Andere Männer in meinem Alter kaufen sich eine Harley oder verlieben sich in eine 25 Jahre jüngere Frau. Ich liebe meine Sandra und neuerdings Triathlon. Das hält fit und schlank. Ich kann als Fußball-Experte nicht glaubwürdig über total fitte Jungs sprechen, wenn ich einen riesigen Bauch und ein Doppelkinn habe. Auch Feuerwehrleute und Polizisten müssen topfit sein. Mein großes Ziel ist es, 2021 beim Triathlon in Roth zu starten.