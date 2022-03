Dietmar Hamann: Was dem FC Bayern noch zum Top-Favoriten auf den Champions-League-Titel fehlt

Es war ein "Statement" wie es der nach seiner Knieverletzung zurückgekehrte Bayern -Kapitän Manuel Neuer ausdrückte: Der deutsche Rekordmeister überrollte am Dienstagabend im Champions-League-Rückspiel RB Salzburg mit 7:1 und zog in das Viertelfinale ein. Robert Lewandowski mit einem Hattrick (12./21./23.), Serge Gnabry (31.), Thomas Müller (54./83.) und Leroy Sané (86.) schossen bei einem Gegentor von Maurits Kjaergaard (71.) den Kantersieg heraus. "Man hat gesehen, wenn man diese Gier und Energie hat, dann sind wir schon schwer aufzuhalten", urteilte Trainer Julian Nagelsmann.

Für den großen Wurf - den Titel in der Königsklasse - reicht der Auftritt aber noch lange nicht. Das meint zumindest TV-Experte Dietmar Hamann. Der Ex-Nationalspieler ist zwar der Meinung, dass der Sieg "für das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl" unheimlich wichtig war. Dennoch schreibt er in seiner Kolumne bei Sky, dass er nicht glaubt, "dass die Bayern in dieser Form ein Anwärter auf den Titel sind, denn im Viertelfinale warten andere Kaliber."