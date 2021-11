Sky-Experte Matthäus: Diese vier Stars haben das Bayern-Gen noch nicht verinnerlicht

Der FC Bayern München hat sich nach der schlimmem Pokal-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) beim 5:2-Sieg in der Bundesliga bei Union Berlin am vergangenen Wochenende wieder rehabilitiert. "Sie haben eine gute und wichtige Reaktion beim Sieg in Berlin gezeigt", schreibt Weltmeister-Kapitän Lothar Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. Anzeige

Was den Rekordnationalspieler aber nachdenklich macht: Die Gegentore. Sieben in den letzten beiden Spielen. Matthäus sagt zwar, dass die Bayern mit Lukas Hernandez und Benjamin Pavard zwei "französische Weltmeister" und mit Niklas Süle und Dayot Upamecano "zwei gestandene Nationalspieler" für die Innenverteidigung haben und eigentlich "auf dem Papier kein Grund zur Sorge" herrsche.

Aber gerade von dem Abwehr-Quartett ist der Experte noch nicht überzeugt. "Allerdings habe ich bei diesen vier das Gefühl, dass sie das Bayern-Gen noch nicht permanent so verinnerlicht haben, wie das bei Boateng und Alaba in den letzten Jahren der Fall war", schreibt Matthäus. "Kompakt, stabil, fast fehlerfrei und in jeder Sekunde den absoluten Siegeswillen ausstrahlen, gepaart mit quasi fehlerfreiem Spiel." Der Vertrag von Jerome Boateng in München wurde nicht verlängert, er kickt inzwischen bei Olympique Lyon in Frankreich. David Alaba wechselte vom Rekordmeister ablösefrei zu den Königlichen von Real Madrid.