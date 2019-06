Experten-Beben bei Sky: Auch Gagelmann und Merk zur neuen Saison nicht mehr dabei 

Per Mertesacker: „Wat wollen'se von mir hören?“ Na, klare Kante vom Weltmeister! Seit Beginn der Saison 2018/2019 analysiert „Merte“ für den Streamingdienst DAZN die Champions League. „Ich werde sicherlich auch mal anmoderieren oder vor der Fankurve stehen“, versprach der 34-Jährige vor der Premiere am 18. September 2018 auf Schalke – und hielt Wort. ©

Sky verliert vier Experten: Metzelder, Calmund, Merk und Gagelmann nicht mehr zu sehen

Alle vier Experten waren zumeist am Samstag im Rahmen der Bundesliga-Berichterstattung bei den Spielen am Nachmittag zu sehen. Während Metzelder in der Sky-Konferenz zuletzt häufiger als Co-Kommentator beim Topspiel agierte, wurden die Schiedsrichter-Experten Mark und Gagelmann bei strittigen Entscheidungen immer wieder in den Kommentar eingeschaltet - ob bei den Einzelspielen oder auch in der Konferenz. Die beiden ehemaligen Weltklasse-Referees wechselten sich dabei üblicherweise wöchentlich ab.