Bericht: Sky plant Umbesetzung am Experten-Tisch - Abschied von Calmund und Metzelder?

Reiner Calmund und Christoph Metzelder sollen in der kommenden Bundesliga-Saison nicht mehr Bestandteil der Sky-Expertenrunde am Samstagnachmittag sein. Wie die Sport Bild berichtet, sei die Entscheidung bei Calmund bereits gefallen, bei Metzelder gehe die Tendenz "auch in Richtung Abschied". Calmund sagte dem Blatt: "Wir hatten ein Informationsgespräch darüber, wie es in der Zukunft weitergeht. Dabei habe ich gesagt, dass ich Sky super finde und mir die Arbeit Spaß macht, allerdings der Aufwand für mich sehr groß ist. Das möchte ich nicht mehr jeden Samstag machen. Daher wollen wir uns in Kürze noch einmal zusammensetzen, um zu besprechen, wie man das Programm reduzieren könnte."