Neue Sky-Experten: Mladen Petric, Rene Adler und Hannes Wolf analysieren Bundesliga und Premier League

Über 40 Spiele live – und das an einem, am kommenden Wochenende. Das ist auch für Pay-TV-Sender Sky ein Rekord. Neben der ersten Runde des DFB-Pokals mit 32 Begegnungen überträgt der Münchner Sender auch den ersten Spieltag der Premier League. Und passender hätte das Eröffnungsspiel der britischen Milliarden-Liga aus deutscher Sicht nicht sein können: Am Freitagabend empfängt Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp Aufsteiger Norwich City mit Chefcoach Daniel Farke. Dafür schickt Sky ein Top-Team an die Anfield Road: Wolff Fuss kommentiert, Experte ist Erik Meijer (in der Saison 1999/2000 selbst bei den Reds aktiv).

Für Sky ist die Premier League eine Rechtepaket, an dem enorm viel Prestige hängt. Weil man nach drei Jahren (die Rechte hatte der Streamingdienst DAZN) wieder Live-Fußball aus der spektakulärsten Liga der Welt zeigt, wirbt man mit dem Slogan „Premier League is coming home“ - und Botschafter Jürgen Klopp, der als Testimonial für Trailer gewonnen werden konnte. So umfassend wurde eine ausländische Liga noch nie im deutschen Fernsehen gezeigt: Alle 380 Spiele der englischen Elite-Liga exklusiv in voller Länge, davon 232 Spiele live – eine Partie pro Anstoßzeit.

Adler und Petric neue Premier-League-Experten bei Sky

Das neue Flaggschiff der Premier-League-Übertragungen auf Sky ist der „Super Sunday“ inklusive „Match of the week“ mit Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld, an seiner Seite neue Gesichter als Experten: zwei ehemalige Bundesliga-Stars. Ex-Nationaltorhüter René Adler (34), der erst nach Ende letzten Saison seine Karriere beendet hatte, zuletzt in Mainz unter Vertrag stand, seine besten Zeiten in Leverkusen und beim Hamburger SV hatte. Und Mladen Petric (38), der die Premier League aus seinen Zeiten bei Fulham und West Ham United kennt, in der Bundesliga für Borussia Dortmund und den HSV spielte.

Nun auch bei den Premier-League-Sendungen am Taktik-Screen ist Meijer, der über Klopp sagt: „Als Typ passt er genial zu Liverpool, zu dieser Arbeiter- und Hafenstadt. Seine Art ist einfach überragend, das ist Fußball-Porno!“ Dass der frühere BVB-Trainer mit den Reds den Henkelpott gewonnen hat, im Finale von Madrid mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur, ist für Meijer nur der Anfang: „Jetzt will er das ganz große Ding drehen: die Premier League gewinnen.“ 1990 konnte Liverpool letztmals den Meistertitel gewinnen.

Frank Buschmann wird befördert

Neuigkeiten gibt es bei Sky auch rund um die Bundesliga-Übertragungen: Nach dem Abschied der Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund bleiben Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, Didi Hamann und Ewald Lienen. Nach zweieinhalb Jahren kehrt Heribert Bruchhagen (70), zuletzt Vorstandsboss beim HSV zurück. Neu im Experten-Zirkel: Hannes Wolf (38), derzeit vereinslos und bis Ende der vergangenen Saison beim HSV – ganz schön viele Ex-Hamburger beim Münchner Sender. Übrigens: Kommentator Frank Buschmann rückt in die Riege der 1A-Besetzungen auf, kommentiert künftig auch Samstagabend-Topspiele, am ersten Spieltag Mönchengladbach gegen Schalke (17. August).

