Fans sauer: Probleme mit "Sky Go" bei Bayern-Spiel gegen Liverpool 

Bildprobleme statt Königsklasse: Einige Sky-Kunden konnten das Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern und FC Liverpool ( hier im Liveticker ) nur eingeschränkt beim Streaming-Service Sky Go verfolgen. Im Netz sind von Standbildern und schlechter Bildqualität beim Livestream des Spiels die Rede. [Schon im Hinspiel beschwerten sich Sky-User über den Service für Abonnenten.](Schon im Hinspiel beschwerten sich Sky-User über den Service für Abonnenten. )

Bayern-Aufstellung gegen Liverpool fix: So ersetzt Kovac Kimmich und Müller

Die Ausfälle bei Sky Go waren erneut unterschiedlicher Form. Einige Kunden konnten sich nicht via PC einloggen, andere sahen beim Stream nur Pixelbrei. Das Störungsdiagramm auf dem Portal allestoerungen.de zeigte: Abonnenten hatten in Deutschland und Österreich mit Problemen zu kämpfen. Offenbar fruchtete die Maßnahme des Pay-TV-Senders, mit einer Deadline für den Service Sky Ticket den Traffic zum Anstoß zu verringern, nicht.