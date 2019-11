Nach Sky-Go-Panne bei Bundesliga-Topspiel: Kunden von Pay-TV-Sender erhalten Film als Ausgleich

Ein Film als Ausgleich für Störungen beim Top-Spiel: Der Pay-TV-Sender Sky hat nach der Streming-Panne bei der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (4:0) am 9. November reagiert und die Entschädigung für seine Kunden bekanntgegeben. "Die betroffenen Nutzer eines Supersport Monatstickets oder von Sky Go, werden direkt kontaktiert und erhalten als Ausgleich zusätzlichen Sky Content geschenkt oder zu einem nennenswerten Discount“ , heißt es in einer Mitteilung von Sky. Eine grundsätzliche Entschädigung hatte das Medienunternehmen bereits angekündigt.

Diejenigen Kunden, die Sky Go als Alternative zum linearen TV-Programm nutzen, können sich nach den Streaming-Problemen einen Film aussuchen und diesen kostenlos sehen. Der Preis dafür liegt in der Regel bei 4,99 Euro oder 5,99 Euro. Zum Vergleich: Wer einen Monat lang die Bundesliga sehen will und damit auch Zugang zu Sky Go hat, muss regulär 49,99 Euro zahlen. Da alle Kunden des normalen Sky-Angebots auf den linearen Empfang via Kabel oder Satellit hätten umsteigen können, fällt der Ausgleich verhältnismäßig gering aus.