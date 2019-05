Bericht: Ehemaliger HSV-Boss Heribert Bruchhagen als TV-Experte zurück bei Sky 

Bereits in der Saison 2016/17 war Heribert Bruchhagen als Experte beim Pay-TV-Sender Sky tätig, bis der Hamburger SV anklopfte und ihn als Vorstandsvorsitzenden beschäftigte. Nach seinem Rausschmiss an der Elbe im März 2018 soll der ehemalige Manager der beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder Eintracht Frankfurt und HSV nun erneut beim Sender einsteigen. Das berichtet die Sport Bild. Bruchhagen werde demnach in der kommenden Spielzeit 2019/20 rund zehn Auftritte haben.