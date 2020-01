Sky-Kommentator Wolff Fuss über seinen Podcast "Eine Halbzeit mit...", Tabuthemen und Selbstreflexion

SPORTBUZZER: Herr Fuss, wie kam es zum Podcast „Eine Halbzeit mit …“?

Wolff-Christoph Fuss (43): Es ist ja im Moment so, dass die Idee, einen Podcast zu produzieren, nicht schrecklich kreativ ist, weil es schon unglaublich viele gibt. In den vergangenen Monaten sind immer mal wieder Ideen an mich herangetragen worden, die ich dann aber so semi-cool fand. Als mein Podcast-Partner Heiko Ostendorp dann mit diesem netten, kreativen Ansatz auf mich zukam, hab ich sofort gesagt: „Das will ich ausprobieren.“

Sie haben die Masse der bereits vorhandenen Podcasts angesprochen. Warum braucht es überhaupt noch einen Fußballpodcast?

Ob es noch einen braucht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber die Resonanz, die wir bislang bekommen haben, übrigens auch von Menschen, die keinerlei Fußballaffinität haben, lässt mich zumindest glauben, dass es diesen einen dann doch noch gebraucht hat. Es geht nun mal um die Massensportart Fußball, aber nicht um die klassischen Analysen. Bei uns gibt’s fundierte Infos, überraschende Hintergrundgeschichten aus unseren vielen Jahren im Fußballgeschäft und einfach auch Unterhaltung.