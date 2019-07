TV-Überraschung: Sky verzichtet in 2. Liga auf Konferenz-Kommentatoren

Das gab es bei Sky im Rahmen der Fußball-Berichterstattung noch nie. Fußball-Fans der 2. Liga müssen sich zur neuen Saison auf eine neue Konferenz-Schaltung einstellen. Wie der Pay-TV-Anbieter am Mittwoch im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, werden die Konferenz-Kommentatoren im Unterbau der Bundesliga ab sofort wegfallen. Ähnlich wie beim Streaming-Dienst DAZN bei dessen "Goalzone" wird so vom jeweiligen Moderator im Studio von Stadion zu Stadion mit dem jeweiligen Spiel-Kommentator geschaltet.

Keine Konferenz-Kommentatoren mehr in 2. Liga - Sky verspricht "höhere Dynamik"

Das bedeutet für Sky auch deutlich weniger Personalkosten: So kümmert sich pro Spiel ab sofort nur noch der für das Einzelspiel eingesetzte Kommentator um die jeweilige Partie. Zuvor wurde diese Position mit dem speziell dafür vorgesehenen Konferenz-Kommentator quasi doppelt besetzt. Sky geht damit ähnlich vor wie bei der Handball-Bundesliga - auch da leitet ein Studio-Moderator in das laufende Spielgeschehen ein, ehe dann in das Einzelspiel-Signal geschaltet wird. Von der Neuerung in Sachen Konferenz verspricht sich der Pay-TV-Sender laut Pressemitteilung eine "eine höhere Dynamik".