Sky-Konferenz wird 20 - Zuschauer-Rekorde in Bundesliga-Saison 2019/20 trotz Corona-Krise

Am 12. August 2000 startete das TV-Experiment mit fünf Partien. Heute ist die Sky-Konferenz das Standardformat neben den Einzel-Spielen und erhielt bereits Preise. Etwa 720 Bundesliga-Konferenzen zeigte der Pay-TV-Sender nach eigenen Angaben bisher, dabei fielen rund 10.000 Tore. Rekordreporter ist Tom Bayer mit ca 430 Einsätzen. „Die Worte ,Tor in Dortmund‘ oder ,Tor in Bremen‘ sind das, was die Konferenz ausmacht“, sagt der 62-Jährige.