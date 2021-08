Neuerung für die Bundesliga: Sky bietet ab kommender Saison personalisierte Konferenz an

Die Bundesliga-Konferenz am Samstag ist seit vielen Jahren eine Institution bei Sky. In der neuen Saison wird das Format - wohl zur Freude vieler Fußball-Fans - noch einmal entscheidend angepasst: Es wird möglich sein, die Spiele selbst zusammenstellen. Das gab der Pay-TV-Sender am Montag in einer digitalen Medienrunde bekannt.

