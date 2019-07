2. Liga bei Sky ohne Konferenz-Kommentatoren - So reagiert das Netz: "Das kostet Zuschauer"

Der "Tor"-Schrei ist in der 2. Bundesliga verstummt - zumindest in der Konferenz bei Sky. Wie der Pay-TV-Anbieter am Mittwoch im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben hatte, fallen die Konferenz-Kommentatoren im Unterbau der Bundesliga weg. An diesem Wochenende war das erstmals der Fall, zwischen den Spielen hin- und hergeschaltet wurde durch Moderator Hartmut von Kameke.