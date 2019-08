Sky und Onefootball bestätigen Kooperation - Diese Spiele zeigt die App

Die Live-Übertragungen der Spiele aus der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal sind ab sofort auch in der Smartphone-App von Onefootball zu sehen. Die Plattform schloss eine entsprechende Distributionspartnerschaft mit Rechteinhaber Sky ab, die für die Zweitliga-Einzelspiele und die Pokal-Partien gilt. Live-Einzelspiele seien ab 3,99 Euro pro Spiel auf Pay-per-View-Basis erhältlich, teilte Sky am Mittwoch mit.

Bericht: Bayer Leverkusen mit Interesse an Liverpool-Profi Dejan Lovren

Außerdem können die Fans die Sky-Highlight-Clips der englischen Premier League ab dem 3. Spieltag bei Onefootball verfolgen. "Durch die Kooperation mit Onefootball macht Sky erstmals Live-Übertragungen einzelner Spiele per Pay-per-View verfügbar und verlängert sein Streaming-Angebot auf eine weitere reichweitenstarke Plattform", sagte Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland.

Neue Saison, neue TV-Experten: Sky, DAZN & Co. haben sich in der Saison 2019/20 personell verändert. Der SPORT BUZZER zeigt die Fachleute bei den Fußball-Übertragungen dieser Saison. ©

So funktioniert das Streamen über Onefootball

Das Pay-per-View-Verfahren soll es Kunden ermöglichen, ohne ein Abonnement Spiele zu verfolgen, die sonst nur über Sky verfügbar wären. Die Unternehmen versprechen: Mit nur drei Klicks und in 20 Sekunden können die Kunden direkt auf die Livestreams von Sky zugreifen. Abgerechnet wird das Angebot je nach vorhandenem Smartphone über Apples iTunes bzw. den Google Play Store. Die Zusammenfassungen der Partien sollen am Folgetag ab 1 Uhr morgens abzurufen sein.

Neben den Livespielen zeigt Onefootball in Zukunft zudem die Highlights der Premier League in der App. Auch die Clips sollen den Nutzern am Folgetag ab 1 Uhr zur Verfügung stehen.