Nach Rekorden zum Bundesliga-Neustart: Sky-Quoten ohne Free-TV wieder auf Normalniveau

Bei der Rückkehr der Bundesliga hatte Pay-TV-Sender Sky noch Rekordzahlen verzeichnen können, doppelt so viele Zuschauer schalteten bei der ersten Übertragung nach der Corona-Zwangspause ein: insgesamt über sechs Millionen - so viele wie nie zuvor. Auch am vergangenen Wochenende war das Interesse groß , als die Drei-Millionen-Marke geknackt wurde.

Nur: An beiden Spieltagen hatte Sky den Fans die Möglichkeit gegeben, die Spiele auf seinem Free-TV-Sender Sky Sport News HD zu verfolgen - entsprechend groß war der Zuspruch über diesen Kanal mit 2,45 Mio. beziehungsweise 1,65 Mio. Zuschauern an den beiden Samstagen. Durch das Wegfallen der Option im Free-TV büßte der Sender nun jedoch wieder einen Großteil der Fabel-Quoten ein und pendelte sich auf Normalniveau ein.

Am Samstag sahen die Übertragung von Einzelspielen und Konferenz am 29. Spieltag diesmal 1,11 Mio. Zuschauer, das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Fortuna Düsseldorf kam auf eine Einschaltquote von 1,03 Millionen Zuschauern. Die Sportschau in der ARD schalteten am frühen Samstagabend 3,3 Mio. Zuschauer ein, das Aktuelle Sportstudio im ZDF verzeichnete am späten Abend 1,81 Mio. Zuschauer,