Pay-TV-Sender Sky geht mit Änderungen in neue Saison - Brisanter Sendeplatz für Talk "Sky 90"

Kurz vor den ersten Live-Übertragungen der neuen Saison im DFB-Pokal an diesem Freitag hat der Pay-TV-Sender Sky am Donnerstag in einer Videoschalte zusätzlich zur Verpflichtung von Ex-Profi Dennis Aogo als weiterem Experten Änderungen in seinem Sendekonzept für die anstehende Spielzeit präsentiert. Vor allem bei der Ausstrahlung des Talk-Formats "Sky 90" mit Moderator Patrick Wasserziehr kommt es zu einer brisanten Neuerung. Der SPORTBUZZER stellt die wichtigsten Änderungen im Konzept von Sky, das Live-Rechte unter anderem an der Bundesliga, der 2. Bundesliga, dem Pokal und der Champions League hält, vor.