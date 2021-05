Free-TV-Phase beendet: Sky Sport News wird wieder Abo-Sender 

Nach viereinhalb Jahren im Free-TV wird der Sportnachrichtensender Sky Sport News wieder exklusiv nur seinen Abo-Kunden zur Verfügung stehen. Das 24-Stunden-Programm kann nach der Umstellung Ende Juli als Bestandteil des Entertainment Pakets sowie bei Bestellung eines Sky Tickets empfangen werden, teilte Sky Deutschland am Freitag mit. "Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen", sagte Charly Classen, Vizepräsident Sport von Sky Deutschland, laut Mitteilung.

