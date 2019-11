Sky reagiert nach Panne bei Bayern gegen BVB: Pay-TV-Sender zahlt Entschädigung an Kunden

Das dürfte einige Fußball-Fans wieder besänftigen: Nach den Pannen beim Live-Stream des Bundesliga-Topspiels zwischen Meister FC Bayern München und Borussia Dortmund (4:0) entschädigt der Pay-TV-Sender Sky seine Kunden. Die Abonnenten, die für das Spiel ein Tages-Ticket oder ein Wochen-Ticket ab dem 3. November gekauft haben, erhalten den Kaufpreis zurück. Die betroffenen Kunden mit einem Monats-Ticket oder von Sky Go sollen direkt kontaktiert werden und einen Ausgleich angeboten bekommen, wie der Sender der am Dienstagabend bestätigte. Die Kontaktaufnahme soll bis Ende Dezember 2019 erfolgen.

Während die Übertragung des Bayern-Sieges in der Allianz Arena im Fernsehen funktionierte, wackelte das Online-Signal oder verschwand sogar komplett. Rund eine Stunde lang konnten die Streaming-Kunden von Sky die Partie nicht verfolgen. Das hatte für großen Ärger bei den Fußball-Fans gesorgt . Die massiven technischen Probleme bei der Übertragung im Internet begannen schon im Vorfeld des eigentlichen Spiels in München.

Sky-Boss Schmidt entschuldigt sich bei Kunden

Am Wochenende hatte sich dann Sky-Chef Carsten Schmidt eingeschaltet und eine umfangreiche Entschuldigung an die Kunden des Pay-TV-Senders gerichtet. "Die Übertragung über Kabel und Satellit lief einwandfrei, aber auf Sky Go und Sky Ticket haben wir praktisch nicht geliefert. Hierfür möchte ich mich persönlich und aufrichtig entschuldigen", wurde Schmidt zitiert. "Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten."