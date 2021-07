"Ganz klar diffamierend": Sky weist Mobbing-Vorwurf von Kommentator Jörg Dahlmann zurück

Kommentator Jörg Dahlmann hat gegen Sky schwere Vorwürfe erhoben - und der Pay-TV-Sender weist diese entschieden zurück. "Was sie mit mir gemacht haben, ist allerfeinstes Mobbing", sagte Dahlmann in einem Interview der Bild am Sonntag. Sky hatte den zum Ende der vergangenen Bundesliga-Saison auslaufenden Vertrag des Reporters nicht verlängert und ihn nach umstrittenen Äußerungen bei einer Zweitliga-Übertragung bereits ab Mitte März nicht mehr eingesetzt.

Anzeige