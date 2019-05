So ausgelassen feierte der HSC Hannover den Regionalliga-Aufstieg (mit Bildern und Videos)

Sie haben es tatsächlich geschafft: Durch einen 3:2-Erfolg beim FC Hagen/Uthlede ist der HSC Hannover am Samstag in die Regionalliga aufgestiegen. Zwischenzeitlich führten sie mit 3:0, dann ließen sie allerdings etwas nach und bekamen zwei Gegentore. Doch die Mannschaft von Martin Polomka rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte feiern. Doumbia spricht zur Mannschaft Der Jubel kannte nach Abpfiff keine Grenzen mehr, beim HSC brachen alle Dämme. Ausgelassen wurde gesungen, getanzt, gehüpft und getrunken. Auf der Rückfahrt im Bus hielt HSC-Spieler Ladji Doumbia sogar eine emotionale Rede.

Kochende Stimmung im Bus Und im Bus ging es stimmungsvoll weiter: Die Aufsteiger vom HSC stimmten gemeinsam den Klassiker "You'll never walk alone" an - und jeder Spieler grölte mit.

"Humba, Humba, Täterä" An einer Autobahn-Raststätte legte der Bus einen kleinen Zwischenstopp ein, was die Spieler des HSC dazu veranlasste, eine spontane "Humba" zu veranstalten. In Fußball-Deutschland allseits bekannt, perfektionierte das Team die stimmungsvolle Nummer.

Fans empfangen den Aufsteiger Als der Bus dann endlich in Hannover ankam, wurde die Mannschaft von begeisterten Fans empfangen.

Und es geht weiter! Und wie sollte es auch anders sein: In Hannover wurde zum zweiten Mal eine "Humba" angestimmt - diesmal gemeinsam mit den Fans.

Danach wurde selbstverständlich weiter gefeiert. In die Regionalliga steigt man schließlich nicht alle Tage auf...

