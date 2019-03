So begründen Löw und Bierhoff das DFB-Aus für Müller, Hummels und Boateng

Die Bayern -Stars Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng spielen nach DFB-Angaben "in Zukunft" nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft , Das teilte Joachim Löw dem Trio am Dienstag mit. Der Bundestrainer will den Umbruch im DFB-Team ohne die drei Weltmeister von 2014 fortführen. "2019 ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Jahr des Neubeginns", wird Löw auf der Verbands-Homepage zitiert: "Es war mir ein wichtiges Anliegen, den Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern meine Überlegungen und Planungen persönlich zu erläutern."

Bierhoff: "Neubeginn im Kader sichtbar machen"

Mit Müller (100 Länderspiele), Hummels (70) und Boateng (74) verlassen drei der erfahrensten Spieler die Nationalmannschaft, die sich bereits am 20. März erstmals in neuer Besetzung beweisen muss. Dann empfängt das DFB-Team in Wolfsburg Serbien. Vier Tage später geht es zum Auftakt der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande.