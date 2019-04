So bekommen Fans von RB Leipzig Tickets für das Pokalfinale – Vorverkauf ab 6. Mai

Hamburg/Leipzig. Es ist geschafft, RB Leipzig steht nach dem 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Hamburger SV erstmals in der Vereinsgeschichte im Finale des DFB-Pokals. Das Duell gegen den Sieger des zweiten Halbfinals, der am Mittwoch zwischen Werder Bremen und Rekord-Pokalsieger FC Bayern München ermittelt wird, findet am 25. Mai in Berlin statt. Austragungsort ist das Olympiastadion. 74.300 Zuschauer können dann laut DFB in der altehrwürdigen Schüssel im Westen der Hauptstadt das Spiel live mitverfolgen. Doch wie kommen RB-Fans an Tickets?

Im besten Fall haben sie sich schon eines gesichert, denn traditionell wird das Kontingent in drei Teile aufgeteilt. Einer ging bereits über den Deutschen Fußball-Bund in den Verkauf. Fans konnten sich ab dem 11. Februar auf dem Online-Portal des DFB registrieren. Bereits in den ersten 24 Stunden hatten sich laut dem DFB knapp 22.000 Interessenten angemeldet. Die Zahl der Bewerber überstieg demnach die Zahl der verfügbaren Karten wie in den Vorjahren deutlich. Nach Ablauf der Frist am 22. Februar wurden die Kaufrechte für die verfügbaren Tickets verlost.

Wucherpreise im Internet

Wie groß das Interesse an den Eintrittskarten ist, lässt sich auch an den Preisen auf diversen Onlineshops und Auktionshäusern ablesen. Mittlere dreistellige Euro-Beträge werden da bereits bezahlt, und das obwohl die Tickets personalisiert sind und der Weiterverkauf verboten ist. Der problemlose Einlass ins Stadion ist folglich, selbst wenn man auf diesem Weg ein Ticket ergattern sollte, nicht garantiert. Ein Pressesprecher des DFB warnte gegenüber dem Sportbuzzer ausdrücklich vor nicht autorisierten Händlern und verwies die Fans an ihre jeweiligen Clubs.

Denn die Finalvereine erhalten stets ein eigenes Ticketkontingent für ihre Anhänger. Wie viele es genau sind, erfahren die RB-Verantwortlichen laut DFB am Freitag. Die beiden Vorjahresfinalisten Bayern München und Eintracht Frankfurt bekamen jeweils rund 21.000 Karten zur Abgabe an die Fans. Eine ähnliche Anzahl sei auch in diesem Jahr zu erwarten. Die Preise pro Ticket würden sich zwischen 60 und 150 Euro bewegen.

Phasenweiser Vorverkauf

RB Leipzig hat derweil schon kurz nach Abpfiff bekanntgegeben, dass am Montag, dem 6. Mai, um 10 Uhr der Vorverkauf für das Finale beginnen wird. Der Verein vertraut dabei erneut auf eine phasenweise Abgabe der Tickets. Zunächst sind demnach Mitglieder der offiziellen Fanclubs sowie Fans, die oft mit dem Verein unterwegs sind, an der Reihe. Am Dienstag bekommen dann Dauerkarteninhaber und noch einen Tag später – sollten noch Karten verfügbar sein – registrierte Fans ihre Chance.

