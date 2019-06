So bereitet sich der SC DHfK Leipzig auf die kommende Saison vor

Leipzig. Das Ende der Sommerpause wirft auch für die Handballer des SC DHfK Leipzig seine Schatten voraus. Noch können die Spieler des Erstligisten ihre Beine hochlegen, doch am 8. Juli ist die Zeit des Müßiggangs vorbei. Dann bittet Coach André Haber seine Jungs zu den ersten medizinischen Tests. Knapp anderthalb Monate lang feilen der Trainer und seiner neuer Co Milos Putera dann an der Form der Grün-Weißen, bevor dem Erstrundenturnier im DHB-Pokal am 17. und 18. August die ersten Pflichtspiele anstehen. Bis es soweit ist stehen neben zahlreichen Trainingseinheiten sechs Vorbereitungspartien sowie die Teilnahme am 30. Spielothek-Cup in Minden auf dem Programm.