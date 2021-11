"So ein Scheiß-Ball in die Mitte ...": Hertha-Ärger nach Last-Minute-Tor von Andrich

Bayer Leverkusen sah bei Hertha BSC lange Zeit wie der sichere Verlierer aus - und doch müssen sich die Berliner am Ende die Punkte mit den Gästen aus dem Rheinland teilen. Ausgerechnet der in Berlin ausgebildete Robert Andrich bewahrte die Werkself mit seinem Treffer in der 90. Minute vor der nächsten Liga-Pleite. "Ich habe selbst genug Fußball gespielt. In so einem Spiel musst du das 2:0 machen und gehst als Sieger nach Hause“, ärgerte sich Hertha-Trainer Pal Dardai bei DAZN. "Nach dem 1:0 haben wir genug Umschaltmomente gehabt, um das Spiel zum Ende zu bringen." Die Spieler des Coaches, der mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem "nicht unzufrieden" gewesen ist, ärgerten sich sogar noch mehr über den Punktverlust.

