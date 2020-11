Wie viele Punkte müssen es sein? So erreicht RB Leipzig das Achtelfinale der Champions League

Sechs Punkte:

Vier Punkte:

RB gewinnt in Istanbul und holt ein Remis gegen ManU: Wenn Paris in den ausstehenden Partien nicht mehr als drei Punkte holt, steht RB Leipzig im Achtelfinale.

Drei Punkte:

RB gewinnt in Istanbul und verliert gegen ManU: RB könnte für's Achtelfinale planen, wenn Paris keines seiner ausstehenden Spiele gewinnt, also maximal noch zwei weitere Punkte holt.

RB gewinnt gegen ManU und verliert in Istanbul: Bei dieser Ausgangskonstellation wäre das Weiterkommen für RB in zwei Fällen möglich.

Zwei Punkte:

Ein Punkt:

Selbst mit nur einem Zähler können die Messestädter in der Champions League überwintern. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Paris seine beiden verbliebenen Partien verliert und RB den einen benötigten Punkt in Istanbul holt. Der direkte Vergleich mit den Türken würde damit an die Leipziger gehen. Ein Unentschieden in Manchester und eine Niederlage in Istanbul würden dagegen das Aus für die Roten Bullen in der Königsklasse bedeuten.