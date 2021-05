So geht Pokal: RB Leipzigs Kicker haben jede Menge Sieg-Erfahrung

Leipzig. Ein Pokalsieg ist immer etwas ganz Besonderes. Das wissen alle, die den Pott nach einem erfolgreichen Finale schon einmal in den Himmel recken konnten - gefolgt von Jubelstürmen, obligatorischer Bierdusche und ausgelassenen Gesängen. Dieses Prozedere ist überall gleich. Der Blick in den RB-Kader offenbart jede Menge Pokalsieger-Erfahrung in den unterschiedlichsten Ländern. Gleich elf Spieler aus dem aktuellen 28er Kader haben mindestens einen nationalen Pokalsieg in ihrer Vita stehen (siehe Galerie). Insgesamt zieren 20 Cup-Titel die Lebensläufe dieser elf Akteure.

