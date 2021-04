"So geht sächsisch": 2,5 Millionen Euro zusätzlich für Sachsens Sport

Dresden. Der Freistaat will den Spitzen- und Vereinssport mit Werbekooperationen im Zuge seiner Kampagne "So geht sächsisch" unterstützen. Dazu sollen nach einem Kabinettsbeschluss vom Dienstag zusätzlich 2,5 Millionen Euro aus dem Corona-Bewältigungsfonds bereitgestellt werden, wie die Staatskanzlei in Dresden mitteilte. Der Landtag muss dem noch zustimmen.

