So lief das erste Training von Kenan Kocak bei Hannover 96

Zwölf Tage nach der Entlassung von Mirko Slomka gibt ein neuer Fußballlehrer den Ton auf dem Trainingsgelände von Hannover 96 an: Kenan Kocak. Der 38-jährige leitet am Freitag seine erste Übungseinheit bei seinem neuen Arbeitgeber. Anschließend (ab 13 Uhr) stellt sich der neue 96-Chefcoach den Fragen der Journalisten auf seiner Antritts-Pressekonferenz. Doch bevor Kocak die hannoverschen Medienvertreter kennen lernt, lernt er zunächst sein Team auf dem Platz kennen.

10.16 Uhr: Die Kennenlernphase ist im vollen Gange. Kocak holt sich den nächsten Gesprächspartner an die Seite. Das zweite Einzelgespräch führt er mit Ex-Kapitän Waldemar Anton. Ansonsten schaut sich der neue Chefcoach das Treiben auf dem Platz an, bleibt zunächst etwas zurückhaltend, macht noch keine lauten Ansagen. Er redet zudem mit seinen Co-Trainern Barlemann und Saric sowie mit den Physiotherapeuten des Teams.

10.20 Uhr: Die Mannschaft lässt die Kugel nun laufen. Die Roten üben einige Passformen, vorbei an den gar nicht so pappigen Pappkameraden in gelb. Kocak ist weiterhin am Gespräche führen. Derweil haben sich gut 40 Zuschauer am Trainingsgelände eingefunden, darunter auch Tobias Lehmann, Trainer der 1. Frauenmannschaft des TSV Limmer. Außerdem sind zwei Kamerateams vor Ort.