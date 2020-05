„Mundschutz? Kein Problem“: So lief der zweite Geisterrenntag auf der Bult

So gab es viel freie Sicht auf das Geläuf und die angrenzenden Grünflächen. Und die ersten Akzente setzten die heimischen Starter, die in den ersten sechs Rennen jeweils mindestens eine Top-Drei-Platzierung erreichten.

Mit dem Coach genoss die Erfolge der Brümmerhofer Galopper auch Besitzer Baum, vor allem Amabilis bereitete ihm Freude. „Sie ist unser bstes Pferd im Stall“, sagte der 53-Jährige. „Vor zwei Wochen ist sie nicht aus der Startmaschine herausgekommen, das hat heute besser geklappt.“

„Stenberg eine sehr gute Nachwuchstrainerin“

Und es folgten die nächsten Höhepunkte. Die Brümmerhofer Stute Americana und Jockey Rene Piechulek klassierte sich als Zweite im Listenrennen über 2000 Meter (Göddert-Sybrecht-Erinnerungsrennen), sie wird in München bei Sarah Stenberg vorbereitet – einer „sehr gute Nachwuchstrainerin“ (Baum).

Eine Klasse für sich waren in dieser Prüfung indessen Sunny Queen und Andrasch Starke, die auf der ZIelgerade mit riesigem Abstand vorneweg galoppierten. Vorbereitet wird die Stute von Henk Grewe in Köln. Auch im zweiten Listenrennen (Hein-Bollow-Memorial) über 2200 Meter ging das Siegergeld in die Rheinmetropole – an Satomi (Trainer Makrus Klug, im Sattel saß Michael Cadeddu.