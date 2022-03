So lief das Profi-Debüt für das stille 96-Talent Tim Walbrecht

Es gibt Fußballer, die fallen kaum auf. Sie sind still wie Walbrecht, schüchtern auch. Während seine Kollegen mit SUVs und Rennautos zum Profitraining er­scheinen, kam Walbrecht mit dem Bus, wie ein Ju­gend­spie­ler. Was leicht dazu führen kann, dass Fußballlehrer so einem Jungen den ersten Profieinsatz nicht zutrauen. Noch nicht, heißt es dann immer. Walbrecht wartete lange, nun traute Da­brows­ki es ihm zu.

Anzeige

Der 20-Jährige ist der erste Spieler, dem Dabrowski zur Profi-Premiere verhalf. Seinen ersten Profivertrag hatte er bereits vor anderthalb Jahren unterschrieben. Zwischen der Unterschrift und dem ersten Einsatz lag ein weiter Weg für Walbrecht, gegen Leipzig kam das Talent mit der Rückennummer 27 für Sebastian Kerk.